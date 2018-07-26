افتتاح مهرجان بايرويت الموسيقي الألماني

المصدر: بايرويت (ألمانيا) ــ د ب أ

افتتح، أمس، مهرجان بايرويت، الحدث السنوي المعني بالأعمال الأوبرالية للموسيقي الألماني ريتشارد فاجنر، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البافاري ماركوس زودر، ولفيف من الساسة والمشاهير.

ومن المقرر أن يتم عرض نسخة من إخراج يوفال شارون لأوبرا لوهنجرين الرومانسية التي تم عرضها لأول مرة عام 1850، في افتتاح المهرجان في مدينة بايرويت البافارية جنوبي ألمانيا الذي يستمر حتى 29 أغسطس.

وأعــلن روبرتو ألاجنا الذي كان قد تم اختياره لغـــناء الدور الرئيســــي في لوهنجرين، انسحابه من العرض في وقت سابق من هذا الشهر. وسيحل محله البولندي بيــوتر بيتشالا. وسيتولى الفنانان الألمانيان نيو راوخ وروزا لــوي مسؤولية تصميــم ديكور المسرح والأزياء خلال المــهرجان الذي يســتمر لخمسة أيام.