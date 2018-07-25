تاريخ دبي ترويه أبجديات فنون «الحفر»

المصدر: دبي – البيان

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أمس، ورشة عمل «الحفر على الجبس والخشب» بالتعاون مع إدارة التراث العمراني ببلدية دبي، حيث تستمر إلى يوم غد الخميس 26 يوليو، في متحف المسكوكات بحي الفهيدي التاريخي - دبي.

وخلال الورشة يتم شرح كيفية الحفر على الجبس والخشب، وطرق استخدام هذه المواد في تزيين أبواب المباني التاريخية، والطرق التي اعتمد عليها الحرفيون بالحفر على الخشب، والنقش على الجبس، وتم عرضه على الزوار، بهدف تثقيفهم حول المعلومات المعرفية التي تخص المباني التراثية في الإمارات، بهدف تعزيز الهوية الثقافية للإمارة، والتبادل الثقافي مع السياح القادمين إليها.

تطبيق عملي على فن النحت

وتقام الورشة بطابع ممتع، حيث يعتمد القائمون عليها أساليب شيقة تعمل على ترسيخ المعلومات الجديدة في أذهان الزوار وخاصة الأطفال منهم، مما يساعدهم على تعلم حرفة جديدة. ويأمل المنظمون للورشة أن تساعد الفعالية على زيادة عدد زوار متحف المسكوكات، والتعريف بمعروضاته التاريخية القيمة.

يشار إلى أن دبي للثقافة تدير 16 موقعاً تراثياً في دبي، حيث يعرض كل واحد منها جوهر المدينة وتراثها الغني، بدءاً من التحف الرائعة وحتى مجموعات العملات، وتوفر الكثير للراغبين في الاستكشاف والتعلم.

إضافة إلى متحف الاتحاد الذي يروي القصة الملهمة لاتفاقية الاتحاد في العام 1971 من خلال عيون الآباء المؤسسين. وتلتزم دبي للثقافة إثراء المشهد الثقافي انطلاقاً من تراثها العربي، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، والمساهمة في المبادرات الاجتماعية والخيرية البنّاءة لما فيه الخير والفائدة للمواطنين والمقيمين في دبي على حدٍّ سواء.