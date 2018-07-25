قيم زايد محور فيلم «11 يوماً» في «صيفي ثقافي»

المصدر: دبي - البيان

أكد النجم الإماراتي الدكتور حبيب غلوم أهمية مهرجان «صيفي ثقافي 13» الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للعام الثالث عشر على التوالي، ووصفة بأنه منصة حقيقية للتواصل مع الإبداعات الفنية.

كما شدد على عمق العلاقة التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والكويتي، موجهاً الدعوة لعشاق الفن السابع للتواصل مع أحدث نتاجات السينما الإماراتية الذي يحمل عنوان «11 يوماً»، والذي يأتي بمناسبة «عام زايد» ترسيخاً للقيم الإنسانية الكبرى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وفي مقدمتها فعل الخير الذي يحمي الإنسان من كافة الشرور التي تدور حوله. ومن إخراج سودهير كوندري وبطولة عدد متميز من نجوم السينما الإماراتية، والذي يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في سينما الحمراء.