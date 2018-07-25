أحلام تخطف الأنظار على أشهر المسارح الأميركية

المصدر: إعداد - وفاء السويدي

ببريقها المعهود وتألقها اللافت للأنظار، استطاعت الفنانة الإماراتية أحلام أن تكون نجمة حفلها التاريخي الذي احتضنه أعرق المسارح في الولايات المتحدة الأميركية، والذي حُفرت على خشباته خطوات كبار المشاهير أثناء تسلمهم جوائز الأوسكار العالمية الأكثر شهرة وإغراء.

أحلام هي أول فنانة عربية تقف على مسرح «دولبي» الشهير بولاية لوس أنجليس الأميركية، وقد أعلنت الفنانة الإماراتية عن حفلتها قبل فترة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما أعلن عنها مجموعة من مشاهير «السوشال ميديا» والفنانين، وبعد أسابيع من الترويج والتسويق لحفلها الكبير الذي لمَّ شملها من جديد مع الجالية العربية وتحديداً الخليجية التي تعيش في الولايات الأميركية، التقت الفنانة بجمهورها ومعجبيها «الشعب الحلومي» كما تحب أن تصفهم الفنانة دائماً، والذي كان ينتظرها بفارغ الصبر، من أجل لقائها ورؤيتها عن قرب حتى ساعات الفجر الأولى، ليستمتع بأغانيها وصوتها القوي، ويردد معها أغانيها التي يحفظها عن ظهر قلب.

المدرجات غصّت بالجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل الغنائي | من المصدر

أجمل اللحظات

وكعادتها في عطائها ومحبتها المعهودين، لم تنسَ الفنانة أحلام، تخصيص تذاكر خاصة لأصدقائها لحضور الحفل، كما كان هناك تخفيض على تذاكر الطلاب الدارسين هناك، حيث امتلأت مدرجات المسرح الكبير الذي يتكون من عدة طوابق، وقد وثّقت الفنانة لحظات الحفل عن طريق الفيديوهات التي نشرتها بنفسها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت كافية لتنقل لنا من خلالها أجمل اللحظات التي تفاعل معها جمهورها هناك؛ عبر صرخات الترحيب والمديح الذي رافق الحفل من بدايته وحتى نهايته، لنسمع تلك التفاعلات بوضوحٍ تام، عبر تلك المقاطع، وهي تصدر من تلك الأعداد الغفيرة التي غصت بها مدرجات المسرح الأكثر شهرة، أمام كل أغنيةٍ كانت تؤدّيها وكل مقطوعةٍ كانت تتراقص على أنغامها وإيقاعها.

وحرصت أحلام على اختيار باقة من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، وقد شاركها جمهورها الغناء وتجاوب معها وشجعها بشكل كبير، ليرقصوا معها على أنغام أغانيها مع الفرقة الموسيقية التي كانت بقيادة المايسترو وليد فايد، وقد غنت أحلام أغنية «بغيضك» ليكمل الجمهور بصوت واحد أغنيتها وسط صراخ وهتاف للفنانة المحبوبة من عدة جاليات عربية، حيث لم يقتصر الحضور على الدول الخليجية فقط، بل كان حفلاً حافلاً بعدد من الجنسيات العربية التي آثرت أن يكون ترحابها بالفنانة الإماراتية وجهاً لوجه على المدرجات.

تكريم مستحق حظيت به أحلام في ختام الحفل

ليلة تاريخية

استطاعت الفنانة الإماراتية أحلام بالفستان الرائع الذي اهتم المصمم اللبناني إيلي صعب بإنجازه بدقّةٍ لا متناهية أن تسرق الأضواء وأن تخطف الأنظار، وقد كان يتميز الفستان ببريق لافت وريش على الأيادي يتمايل مع تحريك يديها أثناء الغناء، إضافة إلى قبعة صغيرة على الرأس، لتكتمل أناقة الفنانة وجمالها، وهو مظهر قد يكون كلفها الملايين ليكون حديث الوسائل الإعلامية لعدة أيام.

وعقب الحفل علقت الفنانة الإماراتية الوفية على تفاعل الجمهور عبر «تويتر»، قائلة: «شكراً للذين صنعوا النجاح العظيم لهذه الليلة التاريخية، الحمد لله»، ولم تنسَ كعادتها شكر شركائها في النجاح وذكرتهم جميعاً وبالاسم لتؤكد على وفائها وإخلاصها لمحبيها، كما صرحت على حسابها في إنستغرام بإهدائها التكريم الذي حصلت عليه وهي على المسرح إلى بلدها الإمارات وكل من حضر الحفل وعائلتها وجمهورها في الوطن العربي.

مسرح دولبي

هو أحد المسارح المهمة في مدينة لوس أنجليس الأميركية، ويعتبر منذ افتتاحه عام 2001 مركز الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز أكاديمية للفنون السينمائية «الأوسكار»، إضافة إلى كونه مجمعاً ترفيهياً لمنطقة هوليوود يضم عروضاً مسرحية مباشرة، ومطاعم والعديد من الخدمات الأخرى. كما يعد المسرح أيضاً مركزاً للعديد من البرامج الأميركية الذائعة الصيت مثل أميركان آيدول وجوائز الغرامي اللاتينية وجوائز الموسيقى الأميركية، كما تقام عليه حفلات مباشرة للعديد من المغنين الأميركيين والأجانب.