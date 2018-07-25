«سكاي نيوز عربية» تعيّن خبيراً دولياً في الإعلام رئيساً تنفيذياً للمؤسسة

المصدر: أبوظبي - وام

عينت «سكاي نيوز عربية» الخبير الدولي البارز في الصحافة والإعلام أنجيلوس فرانغوبولوس رئيساً تنفيذياً للمؤسسة، ليتولى الإشراف على عملياتها كافة حول العالم، عبر جميع منصاتها المرئية والإذاعية والرقمية.

وسيباشر أنجيلوس فرانغوبولوس في وقت لاحق من العام الحالي، مهامه في سكاي نيوز عربية، والتي تتضمن التوجيه الاستراتيجي للمؤسسة، ودعم نمو أعمالها وتوسعها الرقمي وأدائها التجاري، إضافة إلى أنه سيكون مسؤولاً عن تحديد السياسة التحريرية بدعم من هيئة التحرير في المؤسسة، بينما سيرأس مدير الأخبار هاني أبو عياش العمليات اليومية المتعلقة بالمحتوى والدورة الإخبارية للمحطة.

ورحب آندرو جريفيث الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي الدولية، عضو مجلس إدارة سكاي نيوز عربية بانضمام أنجيلوس فرانغوبولوس إلى "سكاي نيوز عربية"، مشيراً إلى أنه يمتلك تجربة غنية في مجال توسعة الأعمال التجارية، ومهارات قيادية في الابتكار الإعلامي، مشيراً أن القناة تمكّنت في غضون خمس سنوات تقريباً من أن تصبح من أهم القنوات الإخبارية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

من ناحيته، عبر أنجيلوس فرانغوبولوس عن تطلعه للعمل مع جميع الشركاء بهدف مواصلة تطوير العمل الصحافي للمؤسسة وأعمالها على مستوى العالم والمنطقة.