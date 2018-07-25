حفل أزياء «مدهش».. أناقة بألوان بهجة «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

يستمرّ المرح خلال فصل الصيف في «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة، حيث تستضيف الوجهة يوماً احتفالياً مميزاً للأطفال في 28 يوليو.

وبهذه المناسبة، يدعو «عالم مدهش» الأطفال جميعهم ممن يبلغون العاشرة فما دون لارتداء أزياء مميزة مستوحاة من ألوان «مدهش»، الشخصية المحبوبة في دبي، واستعراضها على منصة الأزياء في مركز دبي التجاري العالمي. وستختار لجنة التحكيم أفضل 10 أزياء معدّلة ليفوز أصحابها بجوائز رائعة تحمل مفهوم «مدهش». يشار إلى أنّ المشاركة في المسابقة وعرض الأزياء مجانية وأنّ الدخول مجاني لكافة الأطفال الذين يرتدون أزياءً مستوحاة من زيّ «مدهش» ولأهاليهم الذين يرافقونهم خلال هذا اليوم.

يمكن للأطفال زيارة «عالم مدهش» بالزّي الذي اختاروه طيلة اليوم، ويتعيّن عليهم تسجيل مشاركتهم شخصياً قبل الساعة الـ6 مساءً من اليوم ذاته، وذلك لدى مكتب إدارة «عالم مدهش» الكائن في القاعة 3 من مركز دبي التجاري العالمي. وسيمكنهم فور تسجيل أسمائهم استعراض أزيائهم على منصة الأزياء بين الساعة السادسة والسابعة والربع مساءً، وذلك أمام كافة زوار الوجهة. وسيختار لجنة التحكيم أفضل 10 أزياء بالتصويت العام، وسيحصل الفائزون على جوائز كثيرة ذات علاقة بالمفهوم العام للشخصية المحبوبة «مدهش».

فعاليات الواقع الافتراضي

واقع افتراضي

ويحظى زوار «عالم مدهش» بتجربة استكشاف الواقع الافتراضي عبر منصات شركة HTC Vive™ الموزعة في أرجاء إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتعليمية والأكثر استقطاباً للعائلات في إمارة دبي. ويستمتع مرتادو «عالم مدهش» بأجهزة الواقع الافتراضي Vive في مركز دبي التجاري العالمي حتى تاريخ 25 أغسطس ليتسنى لهم فرصة خوض تجارب غامرة تزخر بطيف واسع من الألعاب والمغامرات المتوفرة على HTC Vive.

ولعشاق المنافسات في البطولات العالمية، توفر HTC Vive فرصة نادرة للسفر إلى مهرجان هونغ كونغ للألعاب الرياضية الرقمية الذي سيقام بين 24 إلى 26 أغسطس. وللوصول إلى هذه البطولة، سيقوم «عالم مدهش» باستضافة تصفيات التأهل لهذه البطولة العالمية في المدة ما بين 26 يوليو إلى 28 يوليو.

فوز

كما يقدم «عالم مدهش» لزوّاره فرص الفوز بجوائز قيّمة ورائعة هذا الصيف، فقد منحت شركة قرقاش موتورز، شريك السيارات الرسمي لـ«عالم مدهش»، أحد الزوّار المحظوظين جائزة كبرى عبارة عن سيارة GS8 جديدة. وفي هذا الإطار، سيتمكن زوّار «عالم مدهش» الحصول على قسيمة «زُر واربح» التي تخوّلهم المشاركة في السحب للفوز بسيارة GS8 جديدة..وسيتم الكشف عن الرابح في 25 أغسطس 2018.