مهرجان فينيسيا يمنح ريدجريف «الأسد الذهبي»

المصدر: روما - د ب أ

أعلن منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أمس، منح الممثلة البريطانية الشهيرة فانيسا ريدجريف جائزة «الأسد الذهبي» في دورة المهرجان لهذا العام، تقديراً لمسيرة مشوارها السينمائي.

وكانت ريدجريف (81 عاماً) حصلت على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة ثانوية، في فيلم «جوليا»، وهو من إنتاج عام 1977، كما شاركت في أكثر من 100 عمل سينمائي، من بينها فيلم «بلو-أب» الذي أنتج في حقبة ستينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن ريدجريف متزوجة حالياً من الممثل الإيطالي الشهير فرانكو نيرو (76 عاماً).

وتستضيف فينيسيا أقدم مهرجان سينمائي في العالم، والذي كان قد تأسس في عام 1932. ومن المقرر إقامة الدورة الـ75 للمهرجان خلال الفترة بين 29 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.