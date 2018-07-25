وثائقي منتظر عن إد شيران في أغسطس

المصدر: إعداد: فاتن صبح

الوثائقي المنتظر عن حياة المؤلف الموسيقي والمغني العالمي إد شيران بعنوان «سونغرايتر» يستعد لدخول صالات السينما بعد أن استحوذت عليه خدمة «آبل ميوزيك» في صفقة قيل إنها قدرت بعشرات الملايين.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم الذي تولى العمل عليه موراي كامينغز المخرج السينمائي وقريب إد شيران، والذي يوثق مراحل إنتاج ألبوم «ديفايد» عام 2017، في منتصف شهر أغسطس المقبل تقريباً في مركز «آي إف سي» بلوس أنجلوس، وفي «آرك لايت هوليوود» في الرابع والعشرين من الشهر عينه، على أن تتولى «آبل ميوزيك» البث الحصري للفيلم ابتداءً من 28 أغسطس.

وانتشر الخبر مع إطلاق شركة «آبل» الفيديو الترويجي الأول للفيلم الوثائقي، الذي يعاين بالعمق كواليس عملية الإنتاج المكثف لبعض من الأغاني الضاربة لشيران مثل «شايب أوف يو». وتلاحق أحداث الفيلم المغني العالمي على امتداد طريق جولته الفنية، وتصور كافة الأماكن التي عمل فيها مع المنتج بيني بلانكو والموسيقيين إيمي وادج وجوني ماكايد وفوي فانسي ورايان تيدير في العمل على تنسيق الأغنيات في وقت واحد.