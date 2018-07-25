رواية عن «الأخبار الزائفة» في قائمة «مان بوكر» الطويلة

المصدر: لندن - د ب أ

انضمت رواية مصورة تستكشف التعقيدات الحديثة لـ «الأخبار الزائفة»، للقائمة الطويلة المرشحة للفوز بجائزة «مان بوكر» السنوية، التي تمنح لأفضل الأعمال الروائية العالمية المترجمة، للمرة الأولى. وهي رواية «سابرينا» للكاتب الأميركي نيك درناسو (29 عاماً). وتضم القائمة 12 عملاً آخر، من تأليف ستة بريطانيين واثنين من كل من الولايات المتحدة وكندا وإيرلندا.

وقال كوامي أنتوني أبيا، رئيس لجنة التحكيم: «بعض تلك الروايات التي اخترناها في هذه القائمة الطويلة، تبدو ملحة وموضوعية..كل هذه الكتب، التي تناقش قضايا البيئة والأشخاص المفقودين والعنف في داخل المدن والحب في مرحلة الشباب والسجون، تركز على شيء عن عالم على حافة الهاوية».