متحف «هامبورغ» يعرض رسالة في زجاجة عمرها 132 عاماً

المصدر: هامبورغ - د ب أ

عرض المتحف البحري الدولي في مدينة هامبورغ الألمانية، أمس، وليوم واحد، رسالة مكتوبة باللغة الألمانية كانت موضوعة داخل زجاجة، ويرجع تاريخها لعام 1886. وكانت امرأة أسترالية عثرت على الرسالة داخل زجاجة مدفونة في رمال أحد الشواطئ في غرب أستراليا، بعد 132 عاماً على إلقائها في المحيط الهندي.

واكتشفت الأسترالية تونيا إيلمان الزجاجة قبل نحو ستة أشهر خلال سيرها فوق الكثبان الرملية في جزيرة ويدج، على بعد 180 كيلومتراً شمال بيرث، عاصمة ولاية غرب أستراليا. وهذه ليست أقدم رسالة يتم العثور عليها داخل زجاجة في العالم، لكنها الرسالة صاحبة الطريق الأطول في العالم.

وقالت إيلمان: إن هذه الرسالة ظلت غير مكتشفة على الشاطئ طوال هذه الفترة. وتابعت: أخذناها إلى المنزل وجففناها، وعندما فتحناها رأينا أنها كانت نموذجاً مطبوعاً، باللغة الألمانية، مع كتابة باهتة بخط اليد، باللغة الألمانية أيضاً.

وكانت الرسالة تحمل تاريخ 12 يونيو من عام 1886، وحملت على ظهرها طلباً لمن يعثر عليها بأن يكتب تاريخ ومكان العثور عليها، وأن يعيدها إما إلى المرصد البحري الألماني في هامبورغ أو إلى أقرب قنصلية ألمانية.