روايات أضاءتها عوالم للمراهقين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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كثيرة هي الكتب الموجهة للأطفال والمراهقين، إلا أن هناك بعض الكتب البارزة الخاصة بهذه الفئة، وقد اكتسبت شهرة كبيرة.

«الحارس في حقل الشوفان»

من تأليف الكاتب الأميركي جيروم ديفيد سالينغر، وكانت موجهة في الأصل للقراء البالغين، لكنها حظيت بشعبية كبيرة بين المُراهقين؛ لأن محاورها الرئيسية تتحدث عن اليأس والعزلة خلال مرحلة المراهقة.

«ما تخبئه لنا النجوم»

كتاب لجون غرين تحول إلى فيلم شهير، يتحدث عن مراهقة مصابة بالسرطان يجبرها والداها على حضور اجتماع دعم لمرضى السرطان، وهناك تقع في غرام لاعب كرة سلة سابق.

«تغطرست وتجملت لكونها زهرة جدران»

وهي رواية بارزة من تأليف ستيفن تشوبسكي وتتحدث عن مراهق منطوٍ على نفسه يدعى تشارلي يكتب رسائل عدة لأحد الغرباء يصف فيها تجاربه في الحياة.

«انطلق واسأل أليس»

هذه الرواية من تأليف بياتريس سباركس وتتحدث عن مراهقة مجهولة تعاني من الاضطرابات العصبية بسبب إدمانها على المخدرات، وهي على شكل مذكرات يومية تتحدث فيها عن معاناتها في الحياة.

«ويل غرايسون ويل غرايسون»

القصة تدور حول صبيين، كلاهما يدعى ويل غرايسون يخوض كل منهما غمار الحياة ويتحدث عن تجاربه الشخصية.