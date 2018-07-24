شاهد.. عامل نظافة مسن بساق واحدة

المصدر: البيان الالكتروني

يقوم رجل صيني مسن وبساق واحدة بتنظيف الشوارع مع زوجته لمدة ثماني ساعات كل يوم.

ففي العام 1994 كان عمره 38 عاماً عندما كان يسحب الاسمنت في موقع للبناء علقت إحدى ساقيه في الطاحونة، وبعد ذلك تم بترها.

وقد عمل حسب (CGTN) خياط مظلات وعاملا في مصنع للأحذية، وعندما وقع معه الحادث كان عمر أكبر أطفاله، الذين يبلغ عددهم 5، 13 عاماً، قضى بعدها 6 سنوات من دون عمل.

نصحه الأطباء بعدم القيام بعمل التنظيف، لكنه لم يعبأ بهم نظرا لحاجته للمال لإعالة أسرته.