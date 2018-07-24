عدسة «البيان» تأخذكم في جولة حصرية داخل «عالم وارنر براذرز أبوظبي»

المصدر:
  • أبوظبي - إبراهيم توتونجي
التاريخ:

تتجول بكم عدسة البيان اليوم في «عالم وارنر براذرز أبوظبي» المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم والتي افتتحها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في جزيرة ياس.

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