عدسة «البيان» تأخذكم في جولة حصرية داخل «عالم وارنر براذرز أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - إبراهيم توتونجي

تتجول بكم عدسة البيان اليوم في «عالم وارنر براذرز أبوظبي» المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم والتي افتتحها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في جزيرة ياس.

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الصور ولقطات الفيديو الأولى من الجولة الإعلامية في #عالم_وورنر_براذر أبوظبي الذي يفتتح رسميا أمام الجمهور غدا ويعتبر الأول من نوعه للشركة العالمية الرائدة في الترفيه في الشرق الأوسط.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NvP5prJN4R — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 24, 2018

61 مترا هو ارتفاع الواجهة الرئيسية ل #عالم_وارنر_براذرز أبوظبي تم هندستها على شكل برج، وهي هندسة مستمدة من تصميم برج كاليفورنيا المائي الشهير الذي يعتبر بمثابة العلامة الأيقونية لوارنر براذرز ويتواجد في استوديوهات الشركة في كاليفورنيا منذ عام 1927#joinourstory #wbworld pic.twitter.com/0FyyZR5KUu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 24, 2018