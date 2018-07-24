مركز جنيف لحقوق الإنسان يصدر «الإسلام والمسيحية.. التلاقي الأكبر»

المصدر: جنيف - البيان

أصدر مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي كتاباً جديداً حول الإسلام والمسيحية تحت عنوان" الإسلام والمسيحية.. التلاقي الأكبر"، وذلك في إطار التوثيق العلمي لأبحاث وفعاليات المركز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ورصد للآراء والأفكار التي يطرحها الخبراء وكبار الباحثين المشاركين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها المركز من خلال خطته الاستراتيجية في التفاعل العملي لأحداث الساعة على الساحة الدولية، وتحقيق أكبر استفادة من تلك الأفكار، وقال الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز: يأتي الكتاب الجديد في إطار سلسلة المطبوعات التي يصدرها المركز تجسيداً عملياً للأبحاث العلمية ورؤى الخبراء والمتخصصين الدوليين المشاركين في أنشطة المركز وترجمة لنهجه في تعزيز آليات نشر المعرفة المتعلقة بالأبحاث والأحداث المتنوعة التي يتناولها المركز، وتميز أدائه خاصة بعد اعتماده مركزاً بحثياً استشارياً خاصاً لدى المجلسين الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وأشار القاسم إلى أن الكتاب يشمل المعلومات والأفكار التي قدمها المتحدثون الرئيسيون سواء من المنطقة العربية أو من مختلف دول العالم، وذلك من خلال أوراق العمل والأبحاث وغيرها.

ويتضمن الكتاب محتوى فكرياً تحليلياً أعده مركز جنيف، متناولاً الدروس المستفادة من الحلقات النقاشية والخطوات الواجب اتخاذها بغية تمكين المسلمين والمسيحيين مواجهة الكثير من التحديات من بينها التعصب الديني الذي يؤثر في الجميع، وذلك من خلال الاعتراف بإمكانية «التلاقي الأكبر» بين الإسلام والمسيحية.