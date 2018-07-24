«دبي للثقافة» تكرّم 20 مدققاً داخلياً اعتمدتهم «الآيزو»

المصدر: دبي - البيان

كرّم سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، 20 موظفاً وموظفة لحصولهم على شهادة مدقق داخلي معتمد لنظام إدارة الجودة «الآيزو 9001:2015»، وجاء هذا التكريم في أعقاب استكمال الهيئة متطلبات المراجعة الدورية لدعم مسيرة التنمية المستدامة والارتقاء بها وفقاً لاستراتيجية وخطط الهيئة. ويمثل التكريم استكمالاً لخطة الهيئة لتدريب موظفيها وتأهيلهم، خاصة أنها ترى في رفع أدائهم، والرقي بكوادرها الوظيفية، واستقطاب الكفاءات المواطنة من أولوياتها الرئيسية.

وأشاد النابودة بجهود الموظفين قائلاً: «نفخر بزملائنا وزميلاتنا ممن يسعون دائماً لتحسين أدائهم للارتقاء بعمليات الهيئة، بما يساعدنا على تقديم أفضل الخدمات، وترجمة أهدافنا لتطوير القدرات الداخلية الكافية لخدمة قطاعات الثقافة والفنون والتراث والآداب في دبي. ولتحقيق هذا الهدف، نوفر الدعم اللازم لموظفينا للحصول على أفضل الشهادات، وصولاً إلى الأداء المتميز الذي لا ينعكس بالإيجاب على وصول الهيئة إلى ما تصبو إليه فحسب، بل يشكل رديفاً قوياً لمبادرات الهيئة ومشاريعها».

كما حرصت الهيئة على تشكيل فريق التطوير والتدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015، لضمان تطوير واعتماد العمليات والوثائق الخاصة بجميع القطاعات في الهيئة وتنفيذ خطط تطوير وتحسين تبعاً لمتطلبات المواصفة العالمية الآيزو 9001 الإصدار 2015.