حديقة صينية تنشر الخضرة والجمال في مكتبة أميركية

المصدر: إعداد - نهى حوّا

أعلنت «مكتبة هنتنغتون» في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، عن بدء المرحلة الأخيرة والنهائية من إنشاء الحديقة الصينية، التي ستصبح أكبر الحدائق ذات الطراز الكلاسيكي على مستوى العالم.

وتخطط «مكتبة هنتغتون»، للبدء بمشروع حديقة «ليو فانغ يوان»، أي «الأريج المتدفق» قريباً، في أعمال بناء لمعماريين ومقاولين وحرفيين صينيين وأميركيين بتكلفة حوالي 23 مليون دولار، على أن يجري الانتهاء من البناء بحلول فبراير 2020.

حلم

ونقلت صحيفة «لوس انجيلس تايمز» عن رئيس المكتبة المؤقت سيتف هيندل أخيراً قوله: «هذا الحلم الذي طال انتظاره، يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على مشروع شارك فيه ألوف الزوار وعشرات الأفراد من المانحين والدبلوماسيين والموظفين والعملاء والمتطوعين»، مؤكداً أن الحديقة الصينية هي أساسية لمهام مكتبة هنتغتون، حيث إنها توسع مجال بحوثها وبرامجها التعليمية وتوفر إلهاماً يمتد عبر الثقافات.

وجمعت مكتبة هتنغتون، وهي حديقة تضم متاحف ومكتبة ومعارض، 19 مليون دولار من أصل 23 مليون دولار لاستكمال حديقتها الصينية التي تبلغ تكلفتها الإجمالية خلال المراحل الثلاث لبنائها حوالي 53 مليون دولار.

توسع

وكان قد تم افتتاح الحديقة الصينية عام 2008 وتمت توسعتها في عام 2014، لتشمل سبعة أجنحة ومغارة صخرية على بحيرة مساحتها فدان واحد.

أما مرحلة البناء الأخيرة فمن المتوقع أن تزيد مساحة الحديقة من 3.5 فدادين إلى 12 فداناً، بإضافة مركز معارض بمساحة أكثر من 2500 قدم مربعة. وتعد مكتبة هنتنغتون، على العموم، مقصداً هاماً في كاليفورنيا، لمكتبتها التي تضم 6 ملايين كتاب، وحدائقها النباتية الغناء التي تشمل حديقة الصحراء، وحديقة شكسبير، وحديقة الأطفال، والحديقة اليابانية.