مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تحصل على الآيزو

المصدر: دبي - البيان

حصلت مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة «آيزو 9001:2015»، التي تعد المحور الأساسي في ترسيخ مبادئ الجودة في إدارة الخدمات والبرامج والمشاريع والتفكير المبني على المخاطر لضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات، ما كان له الأثر الإيجابي في التحسين المستمر لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

وجاء حصول المؤسسة على شهادة الآيزو بعد تضافر الجهود الداخلية الحثيثة لفريق العمل لتطبيق كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالمواصفة من تحليل للأطراف المعنية وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم ومن ثمَّ وضع أهداف الجودة ومتابعة مستويات تحقيقها، إلى جانب إعداد سياسة الجودة وحث العاملين على تطبيقها والالتزام بها إضافة إلى تحديد وتقييم المخاطر والإجراءات الوقائية والتصحيحية المرتبطة بها فضلاً عن تدريب الموظفين على تطبيق أبعاد الجودة والتميز المؤسسي ووضع معايير عالمية لاختيار الموردين وتقييم مستوى جودة أعمالهم.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة إن المؤسسة تضيف إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتها بحصولها على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة والذي جاء نتيجة للعمل الدؤوب الذي قام به فريق عملها لتحقيق كافة متطلبات ومعايير الشهادة والتي تؤكد القدرة على تحقيق التطور السريع والفعال لكافة مشاريعها ومبادراتها وتعزيز بيئة العمل لديها.

يشار إلى أن معايير المواصفة «آيزو 9001:2015» أو نظام إدارة الجودة والمقاييس الدولية تصدر عن المنظمة الدولية للمقاييس (ISO) كما يحق لأي مؤسسة تطبيق متطلبات وشروط الآيزو ونظام إدارة الجودة.