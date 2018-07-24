اليولة والرزيف يتألقان في «جرش»

المصدر: عمان - البيان

تشارك هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثالثة والثلاثين، المنعقد حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية، بلوحات من الفنون الشعبية والتراثية.

وقدمت فرقة العوايد الحربيّة، بقيادة الشاعر محمد اليرواني الشحي، مساء أول من أمس، على المسرح الشمالي، لوحات من الفنون الشعبية والتراثية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل رقصات «اليولة والرزيف»..وغير ذلك من الأغاني والرقصات.وقال حمدان كرم الكعبي، مدير عام الهيئة، إن هذه المشاركة تعكس العلاقات الثقافية المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وعلى هامش المشاركة، استقبل مطر سيف الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية بمقر السفارة، وفد الهيئة المشارك في مهرجان جرش المنعقد حالياً بالأردن.