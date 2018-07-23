أول حادث خطير لـ «تحدي كيكي»

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأشخاص يؤدون رقصة أغنية شهيرة في الشوارع بعد نزولهم من السيارة في تحدي جديد أطلق عليه اسم "تحدي كيكي".

وقد أدت هذه الظاهرة التي انتقلت بسرعة إلى الدول العربية إلى حدوث عدة حوادث منها المضحكة ومنها المؤلمة.

ففي فيديو انتشر اليوم على مواقع التواصل تظهر شابة وهي تأدي التحدي بعدما خرجت من سياراتها لتتفاجأ بسيارة مسرعة تصدمها.

وقد حذرت عدة دول من التحدي كما فرضت مصر غرامة مالية لمن يقوم بتحدى كيكى تصل إلى 300 جنيه.

ولم تتمكن البيان من الحصول على تفاصيل حول مصير الفتاة التي ظهرت الفيديو كما تعذر علينا نشر الفيديو لقسوته.

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