شركة الطيران الأكثر غموضاً في العالم لا تطير إلا لوجهتين

المصدر: البيان الالكتروني

كوريا الشمالية لغز يحير الجميع، فهي الدولة الأكثر انعزالاً في العالم، ولعل أحد الجوانب الأكثر غموضاً في تلك البلاد، هو طيرانها التجاري الوحيد، "آير كوريو"، الذي لا يحلق سوى لوجهتين فقط، هما الصين وروسيا.

ونظراً إلى العدد المحدود للطائرات التابعة لخطوط "آير كوريو،" تعتبر فرص إيجاد مقعد على متن إحدى الرحلات أمراً صعباً. وقد يبلغ عمر بعض طائرات أسطول "آير كوريو" حسب (CNN) أكثر من خمسين عاماً، وبسبب العقوبات الدولية، لا يضم الأسطول سوى الطائرات روسية الصنع.

أما للأشخاص الذين قد لا يحالفهم الحظ بتجربة خطوط الطيران هذه، فينقل كتاب "Dear Sky -- The Planes and People of North Korea's Airline،" للمصوّر آرثر ميبيوس تجربة "آير كوريو" بتفاصيلها: