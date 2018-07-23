جودي فوستر: العمل في الإخراج يجعلنا ندرك هويتنا

المصدر: برلين - د ب أ

أعربت نجمة هوليود الشهيرة الحائزة على جائزتي أوسكار لأفضل ممثلة، جودي فوستر، عن اعتقادها بأن العمل كمخرجة سينمائية يوفر فائدة علاجية أيضاً، وقالت فوستر (55 عاماً) لصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجسيتايتونغ» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: «أعتقد أن العلاج الأفضل بالعالم هو أن تكون مخرج أفلام».

وأوضحت الممثلة والمخرجة الأميركية نظريتها قائلة: «لأنه يجب على المرء أن يدرك هنا (أي في العمل كمخرج أفلام) هويته، وما نوع الشخصية القيادية التي هو عليها، وكيفية تعامله مع الناس، وكيفية إلهامه له. المرء يتعلم دائماً».

يُشار إلى أن فوستر شاركت في تمثيل الفيلم الأميركي «فندق أرتميس» المقرر طرحه في دور العرض الألمانية يوم الخميس القادم الموافق 26 يوليو.