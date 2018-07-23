صيف أبوظبي ينبض بالفنون والترفيه

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبير يونس

موسم الصيف في أبوظبي، دفع الجهات على اختلافها لجذب الصغار والكبار، إلى أنشطتها المتنوعة، ومن بينها «صيف أبوظبي» الذي تنظّمه دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي بالتعاون مع شركائها من داخل الدولة وخارجها، والذي يعد من أكبر الفعاليات، إلى جانب العديد من الأنشطة الفنية والترفيهية التي تنظمها جهات عدة، مستهدفة الجمهور في أماكنها المغلقة بسبب طبيعة الطقس، إلى جانب الشواطئ المفتوحة، وهو ما يجعل من موسم العطلة الصيفية موسماً ممتعاً بأجوائه المختلفة، لتوفيره الكثير من الخيارات.

أجواء ترفيهية

يتيح مخيم الأطفال الصيفي في مركز «فوغ فتنس» ضمن مرسى ياس مارينا لرواده العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، وسط جو مفعم بالحماس، ما يعزز الإحساس بالعمل الجماعي وتطوير المهارات الاجتماعية والتعاونية ورفع مستوى السرعة والقوة لدى الصغار.

ويتاح للأطفال بحسب أعمارهم فرصة المشاركة بالعديد من الأنشطة، منها جلسات اللياقة البدنية، إضافة لفعاليات الفنون والتصميم، واللعب في الهواء الطلق، والألعاب المائية المرحة، وجلسات الطهو الصحي وغيرها الكثير.

وفي مكان آخر، يقدم «منتجع وفلل السعديات روتانا» سلسلة من المغامرات الإبداعية، التي تستهدف الأطفال واليافعين، من 4 إلى 12 سنة، في نادي مغارة علاء الدين، الذي يتيح لهم التجارب المسلية المتمحورة حول خمسة مجالات تشمل الرياضة والتعليم والحرف اليدوية والأنشطة الفنية، بجانب تقديم أفلام الرسوم المتحركة الهادفة لرفع الوعي البيئي والثقافي.

بينما سيستضيف ياس مول وجزيرة ياس، مهرجاناً لألعاب الفيديو خلال أغسطس المقبل، وستقام الفعالية في ساحة تاون سكوير في ياس مول، ويقدم المهرجان تجربة تفاعلية لمحبي الألعاب الإلكترونية، ما يمنح المتسابقين من كل الأعمار الفرصة لاختبار مهاراتهم. كما سيتاح للأهالي الاستمتاع بالفعالية، ومعرفة المزيد عن الألعاب الصديقة للطفل والألعاب التعليمية، إضافة لتقديم النصائح حول أهمية التحكم في وقت اللعب لكل فئة عمرية.

وسيوفر «صيف أبوظبي» الفرصة لجمهوره من الأطفال لمقابلة «دورا المستكشفة» –«سلاحف النينجا» –«سبونج بوب» من 6 وإلى 15 أغسطس بالقرب من المارينا مول، وسيسهم أيضاً افتتاح متنزه «عالم وارنر براذرز أبوظبي» 25 الجاري، بتوفير خيارات إضافية.

حفلات موسيقية

يقدم «صيف أبوظبي» عروضاً موسيقية ومسرحية لغاية 18 أغسطس المقبل، منها «عروض حية طوال اليوم» في قصر الإمارات خلال 26 و27 و28 يوليو، بجانب 3 عروض عالمية.