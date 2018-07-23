جوني ديب «الشرير» يلتقي جمهور «كوميك كون»

المصدر: سان دييغو - رويترز

سمح النجم جوني ديب لمحبي سلسلة أفلام «هاري بوتر»، بإلقاء نظرة مسبقة على شخصية غريندلوالد الشرير الشاحب الوجه غير المهندم التي يجسّدها في الفيلم الجديد «فانتاستيك بيستس» أو «الوحوش الرائعة»، وذلك خلال مؤتمر «كوميك كون» الترفيهي بمدينة سان دييغو الأميركية، أول من أمس، وقدّم ديب أداءً منفرداً للشخصية قوبل بتصفيق 6500 شخص في قاعة المؤتمرات.

وفاجأ ديب الجمهور من محبي الخيال العلمي والثقافة الشعبية، بالخروج من ظلام كواليس المسرح بشعر أشقر، مرتدياً ملابس الشخصية كاملة،متحدثا باللهجة البريطانية التي يستخدمها في الفيلم ملوّحاً بعصا سحرية.

والفيلم من تأليف جيه.كيه. رولينغ، مؤلفة روايات هاري بوتر، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في نوفمبر.