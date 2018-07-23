مزاد في دبي أبطاله دمى شخصيات «حرب النجوم»

المصدر: Ⅶإعداد - سيد صالح

لم تزل دانة الدنيا ساحة لاحتضان الأفكار الإبداعية والفعاليات الناجحة، فما من يوم يشرق صباحه إلا ومشروع إبداعي أو فكرة تخرج من نطاق الخيال لتوضع على أرض الواقع، مدعومة بما تتمتع به دبي من مقومات نجاح وتفوق تنافس بها كبرى مدن العالم، لتكون موئلاً وملاذاً لأصحاب الأفكار الذين يتطلعون إلى التفوق والنجاح.

وهذا ما دفع أحد الهواة إلى جمع مقتنيات نادرة تتمثل في 33 دمية ومجسماً مستوحى من سلسلة أفلام «حرب النجوم» الأميركية الشهيرة للخيال العلمي للبيع في مزاد بدبي، خلال الشهر المقبل.

360

وبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن موقع «أرابيان بزنس»، فإن مالك هذه الدمى يقيم في دبي، إلا أنه يفضل عدم الإفصاح عن هويته. ويؤكد المالك أن الدمى الـ33 التي بحوزته، والتي أسماها «مجموعة دبي»، تعد من أندر وأول الدمى المستوحاة من سلسلة الأفلام الشهيرة، وتوقع أن تبلغ حصيلة بيعها في المزاد 360 ألف دولار.

ومن أبرز محتويات «مجموعة دبي» دمى تجسد الشخصيات الرئيسية في السلسلة، ومنها شخصية «الأميرة ليا»، التي جسدتها في الأجزاء الأولى من فيلم النجمة الراحلة «كاري فيشر»؛ «هان سولو»، التي جسدها النجم «هاريسون فورد»؛ و«لوك سكاي ووكر»، التي جسدهـا النجــم «مـارك هامِل».

1977

وكانت سلسلة أفلام «حرب النجوم»، انطلقت في سبعينيات القرن الماضي، حيث أنتج الجزء الأول منها في عام 1977، وأطلق ما سُمِي وقتها بهوس حرب النجوم، حيث بادرت الشركات لاستغلال النجاح المدوي للفيلم وتصنيع دمى للأطفال مستوحـاة مـن شخصياتـه.