صانع أحذية النجمات ينتقل إلى عالم الرجل

المصدر: Ⅶ إعداد - فاتن صبح

لا يستطيع النوم جيداً، إذ توجد طاقة معدية بداخله تنبعث من داخله كالنار، تصيبه بالشقيقة والغثيان، وتجعل من لياليه أفضل وقت لإنجاز العمل والإبداع. مانولو بلاهنيك العلامة النادرة في عالم تصنيع أكثر أحذية النساء أناقةً ينتقل بعد 45 عاماً إلى عالم فخامة أحذية الرجال، ويفتتح أول متجر له، محاولاً أن يصنع لهم ما صنع لهن طوال حياته من أحذية تحمل الفخامة والرفاهية والكثير من الراحة.

كوابيس

غالباً ما تراود مانولو كوابيس متكررة عن مستذئبات خارجات من روايات مكسيكية يحاولن خنقه بغرز أظافرهن الحادة في عنقه وعنهن يقول: «الأمر حقيقي جداً بالنسبة لي وهو فظيع. أملك بجانب سريري في الواقع، صندوقا صغيرا مليئا بالأوراق وسلكا هائلا مع قلم لأكتب حين لا أتمكن من النوم. تراودني أحلام كثيرة لكنها ليست بالمضحكة».

انتقل مانولو من جزر الكاناري إلى بريطانيا، وكان أول رجل يظهر على غلاف مجلة «فوغ» الشهيرة. بالإضافة إلى ديكنز وفلوبير، مانولو «مهووس» بالأفلام، وإن الفائدة الوحيدة المرجوة من الإنترنت بنظره هي أنها تمكّنه من متابعة المسلسلات والأفلام.

الأحذية الأكثر جماليةً وسحراً ضمن مجموعته للرجال مصنوعة من شجر النخيل، والراقية وتضم أطيافاً من ألوان قوس قزح. لونه المفضل هو الأصفر، لكنه يختار فجأةً قطعةً خضراء يثنيها بين يديه ويفتحها، ويقول «ممتازة» لأن المثالية بالنسبة له تعني بأن يشعر المرء بأن الحذاء الذي ينتعله «غير موجود».