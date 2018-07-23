الجمعة.. أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

تشهد دول العالم ليلة الجمعة 27 يوليو الجاري أطول خسوف كلي للقمر في القرن الواحد والعشرين، حيث ستبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، وسيكون العالم العربي خاصة المنطقة الشرقية من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الخسوف.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، بأن القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل عند الساعة 9:15 مساء بتوقيت الإمارات، وسيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 10:24 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 11:30 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 00:22 من صباح يوم السبت 28 يوليو بتوقيت الإمارات، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 01:12 صباحاً، في حين سينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 02:19 صباحاً، وسيخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 03:29 من صباح يوم السبت.

البدر

وأوضح أن الخسوف يحدث دائماً عندما يكون القمر في طور البدر، وعندها يشرق القمر من الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهراً في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس، وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وتكون الأرض في المنتصف، وبالتالي يدخل القمر في ظل الأرض وتحجب عنه أشعة الشمس، فلا نعود نراه وقت الخسوف الكلي من الناحية النظرية، أما فعلياً فلا يختفي القمر وقت الخسوف الكلي بسبب انكسار أشعة الشمس عن حواف الأرض بسبب الغلاف الجوي الأرضي، ويعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشراً على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي.