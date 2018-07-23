كلوي كارداشيان تعتذر لجمهورها

المصدر: Ⅶإعداد - سيد صالح

وجّهت نجمة تليفزيون الواقع، عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأميركية الشهيرة «كلوي كارداشيان» اعتذاراً لجمهورها ومتابعيها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بعد أن وجّهوا إليها انتقادات قاسية على خلفية ظهورها مؤخراً في شريط فيديو وهي تسب شقيقتها الكبرى «كورتني» بلفظ نابٍ.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، فقد ظهرت الشقيقتان في شريط فيديو على موقع «إنستغرام» وهما تمارسان تمارين الصباح بصحبة مدربهما. ويبدو أن«كورتني» أرادات ضبط هاتفها الذكي لكنها لم تنجح، فسبتها «كلوي» بلفظ نابٍ، فلما أعادت «كورتني» الكرة وفشلت أيضاً، كررت «كلوي» اللفظ نفسه.

وسرعان ما انبرى جمهور «كلوي» على «تويتر» يكيلون لها عبارات اللوم ، فردت بتغريدة اعتذاربالقول :" أقدم أسفي لكم، وأعدكم بأن أكون أفضل».