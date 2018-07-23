«تراث الإمارات» يناقش ترتيبات «مزاينة صفوة سويحان»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ناقشت لجنة «مزاينة صفوة سويحان»، خلال اجتماعها أمس، ترتيبات المزاينة التي تنطلق خلال الفترة من السادس حتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات.

تغطية

ترأس الاجتماع -الذي عُقد في المبنى الإداري بسويحان- سنان أحمد المهيري، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، وحضره عبد الله محمد جابر المحيربي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي، وعبد الله عيسى المنصوري، ممثل مركز سلطان بن زايد.

وتناول الاجتماع سير العمل والترتيبات لضمان إنجاح الفعالية على الوجه الأكمل وجوائز المزاينة والجهات الراعية وخطة التغطية الإعلامية للحدث، وأكد سنان المهيري جاهزية نادي تراث الإمارات لتنظيم الفعالية بصورة تليق بمكانته ورسالته التي اختطها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بإحياء الموروث ونشره والمحافظة عليه، فيما نقل إلى اللجنة ثناء سموه على الجهود التي تبذلها.

مقترحات

وحدّد الاجتماع عدد أشواط المزاينة بثلاثة للصيافي، وثلاثة لكل سن، وخمسة أشواط للقعدان، وشوط واحد لكل من الست والزمول.

من جهة أخرى، ناقشت «لجنة السلوقي العربي» في مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019 -خلال اجتماعها أمس بسويحان برئاسة سنان أحمد المهيري- مقترحات عدة حول مسابقات السلوقي، بغرض الارتقاء بها ومنحها حيزاً أكبر ضمن فعاليات المهرجان التراثي، إلى جانب مناقشة الترتيبات والتجهيزات التي تجري للخروج بمنافسات مميزة.

حضر الاجتماع عبد الله محمد جابر المحيربي، وعبد الله عيسى المنصوري، ومحمد سعيد سالم الساعدي، نائب رئيس لجنة السلوقي العربي.