«ثقافة وسياحة أبوظبي» تسجل مشاركة ناجحة في سوق عكاظ التاريخي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشاركتها بنجاح في النسخة الثانية عشرة من مهرجان سوق عكاظ التاريخي والذي أنهى فعالياته مؤخراً في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وقد تجاوز عدد زوار جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الذي أقيم في جناح الحي العربي، الـ10 آلاف زائر يومياً، حيث شكلت الحرفيات الإماراتيات المشاركات في السوق نقطة جذب رئيسية لزوار المهرجان الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية.

مهارات

وتم تقديم عروض حية لمهارات اشتهرت بها المرأة الإماراتية في العديد من الصناعات، لاسيما حياكة «السدو» والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وهو فن حياكة الصوف لإنتاج بيوت الشعر والأبسطة المختلفة، إلى جانب أعمال «الخوص» من سعف النخيل المجفف وتشكيل منتجات مختلفة تستخدم في الحياة اليومية مثل السلال وأغطية الطعام والمهفات وغيرها. كما عرضن العديد من المنتجات المطورة من مواد تقليدية وتلبي الاحتياجات المعاصرة، إلى جانب الملابس التقليدية التراثية والبخور والتلي.

تفاعل

وقال سعيد حمد الكعبي مدير إدارة التراث المعنوي في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «تكتسب مشاركتنا في المحافل التراثية في المملكة العربية السعودية الشقيقة أهمية خاصة، نظراً للتقارب الثقافي والتاريخي بين البلدين، إذ تحظى مشاركتنا بترحيب وتفاعل كبير من قبل الأشقاء في السعودية، فقد لمسنا من زوار سوق عكاظ اهتماماً كبيراً بالتراث الإماراتي بمختلف أشكاله، وقد أسعدنا أن نعرض نتاج الحرفيين ومهاراتهم في تشكيل منتجات عالية الجودة من مواد أولية».

فنون شعبية

أحيت فرق الفنون الشعبية عدداً من فنون الأداء أمام الجمهور، بما فيها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية وهي الرزفة والعازي، إلى جانب فن اليولة.