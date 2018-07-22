اتحاد الكتاب العرب: دور محوري لأدباء وكتاب ليبيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الدور المحوري الذي يلعبه الأدباء والكتاب والمثقفون الليبيون في المحيط الثقافي العربي، والإضافات المهمة التي أضافوها للمكتبة العربية، في الأنواع الأدبية ومجالات الثقافة جميعاً، وأثنى الصايغ في رسالة خطية بعثها إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج على هذا الدور الطليعي والمهم الذي يعزز مكانة ليبيا الثقافية والأدبية، ويستدعي تذليل كل العقبات لاستمرار المثقفين الليبيين من الاضطلاع بهذا الدور.

وقام الدكتور خليفة أحواس أمين عام رابطة الأدباء والكتاب الليبيين بتسليم السراج الرسالة الخطية في مكتبه، وذلك بخصوص قرار المكتب الدائم للاتحاد العام رفع التجميد على عضوية ليبيا في الاتحاد العام، واستعادة مركزها ودورها الحيوي فيه، إلى حين إجراء انتخابات لأمانتها العامة وفق النظام الأساس المنظم لها، متى سمحت الظروف الأمنية وعادت ليبيا إلى وحدتها واستقرارها.

وأشار الصايغ في رسالته إلى ما يواجهه عمل رابطة الأدباء والكتاب الليبيين من صعوبات جمة، في مقدمتها عدم وجود مقر لها، وعدم توفر أي مورد مالي يمكنها من القيام بدورها، مما يستلزم توفير الدعم المالي، والوسائل المطلوبة لقيامها بدورها التنويري في المحيط الوطني والعربي، خدمة للثقافة والإبداع، في مواجهة تيارات العنف والإرهاب، ووعد السراج باتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت قريب.