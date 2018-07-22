«بوكاي» طبق الموضة في أميركا

المصدر: Ⅶ إعداد - نهى حوّا

يتمتع أحد المطاعم في الولايات المتحدة، بشعبية بين فئة الشباب، لتقديمه طبق «بوكاي»، الذي يمنح رواده حق اختيار مكوناته، وهي مكونات صحية على العموم، وتفيد صحيفة «كريستشان ساينس مونيتور» الأميركية بأن العديد من أحدث الاتجاهات الغذائية في الولايات المتحدة بما في ذلك أطباق البامية والسوشي يقودها جيل الألفية المهتم بالبيئة. وتعني بوكاي في مطبخ هاواي «التقطيع»، الصحن يتألف تقليدياً من قطع التونا والأخطبوط وغيرها من المأكولات البحرية، ويمكن مزج تلك المكونات بحساء الصويا والأعشاب البحرية وزيت السمسم، بين مكونات أخرى.

الطبق منتشر في كل مكان في جزر هاواي، في محطات الوقود والسوبرماركت، وذلك بحسب مارثا تشنغ التي تعيش في هاواي ومؤلفة «كتاب طبخ البوكاي»، وقد تم افتتاح مطاعم بوكاي في الولايات المتحدة عام 2014 وتضاعفت أعدادها خلال عامين، كما كانت هناك زيادة بنسبة 643% في طلبات البوكاي في البلاد العام الماضي.