«الجليلة لثقافة الطفل» يختتم ورشة «ألف ليلة وليلة»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

اختتم مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشته الفنية «ألف ليلة وليلة» التي تدمج بين المسرح والتصميم والسرد القصصي، والتي أقيمت ضمن فعاليات صيف الجليلة 2018 بإشراف الفنانة علا الدجاني المتخصصة في التصميم والتطريز اليدوي المعاصر وابتكار الأنماط وصناعة الدمى والأقنعة.وعمل الأطفال خلال الورشة على استكشاف الدور الذي تلعبه الأقمشة والمنسوجات في تجسيد المشاعر وتشكيل الإدراك والاستمتاع بفن سرد القصص خلال تصميم أزياء الورشة استناداً إلى أحداث الأسطورة التاريخية.

تعريف

تأتي هذه الورشة من ضمن 92 ورشة فنية تقام في مركز الجليلة لثقافة الطفل خلال صيف الجليلة 2018، والهدف منها تعريف الأطفال على سلسلة أساطير وحكايات شهيرة حول العالم، حيث قدم الأطفال المشاركون تصميمات لأزياء 8 لشخصيات مختلفة، استلهموا خطوطها وأنماطها من الأفكار التي كوّنوها عن كل شخصية.

فرصة

وأتاحت هذه الورشة للأطفال فرصة السفر عبر المساحات الجغرافية الواسعة للكرة الأرضية من السواحل الشرقية للصين إلى السواحل الغربية لأفريقيا على سجادة الخيال سحرية لاستكشاف حكايات العصر الذهبي الإسلامي. كما تمكن الأطفال من بناء القصور والأبراج والقباب من مواد معاد تدويرها مع تزيينها وتسليط الضوء على فن الخط والفسيفساء.

«ألف ليلة وليلة» نقلت الأطفال إلى عالم من الفانتازيا من خلال الأقمشة والأزياء، كما منحت الطفل فرصة التثقف بالحدّ المقبول من المعلومات حول القصص التاريخية التي يسمعها دوما دون معرفة ماهيتها.

تسجيل

يستقبل صيف الجليلة الأطفال حتى نهاية شهر أغسطس بإمكانية التسجيل في ورش فنية يومية أو بفترات زمنية أطول، كما يخصص دورات فنية للكبار وأخرى تجمع أفراد العائلة معاً.