علاها الشيب في عمر 7 سنوات!

المصدر: البيان الالكتروني

بلغ عمر الشابة، كيت دينوتا، 7 سنوات عندما بدأت أمها تلاحظ ظهور الشعر الأبيض في رأسها، في ظاهرة نادرة جدا حول العالم.

وعندما أصبحت بعمر 14 عاما، بدأت تصبغ شعرها باستمرار كي لا يظهر لونه الحقيقي للناس، إذ قدرت أنها أنفقت أكثر من 18 ألف دولار في صالون التجميل حتى بلغت 28 عاما، وذلك عندما قررت التوقف عن صبغ شعرها وإشهار لونه الأبيض.

وأتى التغيير المفاجئ حسب "روسيا اليوم" بعد أن قررت الفتاة تجاهل الخوف من التقدم في السن وأن تواجه الحقيقة، وكذلك أن ترى كيف ستبدو على حقيقتها بعد وقف استخدام صبغة الشعر.

كما تحدثت كيت، التي تعيش اليوم في نيويورك، عن الضغوطات التي واجهتها بعد اتخاذ قرارها، إذ حذرها كثيرون من القيام بهكذا خطوة، خوفا على مستقبلها المهني ونظرة الناس لها، إلا أنها اعتادت على اللون الجديد وبدأت تحبه، خاصة أن العديد من الفتيات أخذن يحذون حذوها.

ويرى بعض الناس أنه من الطريف أن ننتقد الشابات ذوات الشعر الأبيض طبيعيا، بينما تدرج صرعة الصبغة البيضاء في صالونات التجميل بكثرة، وتنتشر بشكل واضح بين بعض الفتيات.