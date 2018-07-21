جودي ويتيكر تجسد شخصية «دكتور هو»

المصدر: سان دييغو - رويترز

ظهرت الممثلة البريطانية جودي ويتيكر في أولى لقطات ترويجية للموسم الجديد من المسلسل الشهير «دكتور هو» بعد اختيارها لتصبح أول امرأة تجسد الشخصية في مسلسل الخيال العلمي الذي تعرضه شبكة هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» منذ عام 1963.

وقالت ويتيكر أول من أمس أمام نحو ستة آلاف من معجبيها في مؤتمر كوميك كون بمدينة سان دييغو الأميركية إن اختيار امرأة لأداء الدور كان حتمياً.

وأضافت أن أداء دور «دكتور هو» الذي يستكشف الكون في مركبته التي تنتقل عبر الزمن وتعرف باسم تارديس انطوى على «تحرر» من القيود. وبذلك تكون ويتيكر أول امرأة تؤدي شخصية الدكتور هو رقم 13 منذ بدء عرض المسلسل في ستينيات القرن الماضي. وقالت ويتيكر (36 عاماً) لتلفزيون رويترز «نحن في عام 2018. وهذا هو الاتجاه الذي كان سيسير فيه المسلسل على أي حال».