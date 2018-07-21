«فيرست مان» يفتتح مهرجان البندقية السينمائي

المصدر: ميلانو - رويترز

اختار مهرجان البندقية السينمائي أول من أمس، فيلماً يحكي قصة مهمة رائد الفضاء الأميركي الراحل نيل أرمسترونغ، أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر، لافتتاح نسخته هذا العام، ولن يكون فيلم «فيرست مان» أول فيلم للمخرج الشاب الفائز بالأوسكار داميان تشازيل يفتتح مهرجان البندقية، إذ افتتحت نسخة المهرجان عام 2016 بفيلمه الموسيقي «لا لا لاند» الذي قوبل بردود فعل إيجابية من النقاد.

ويستمر المهرجان 11 يوما ، ويستند فيلم «فيرست مان» إلى كتاب لجيمس آر. هانسن ويحكي ما حدث مع أرمسترونغ بين عامي 1961 و1969 عندما كانت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» تعمل في سبيل هبوط الإنسان على سطح القمر.