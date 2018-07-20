مهرجان ميجرارت الإيطالي يحدث فرعاً للأفلام العربية

المصدر: روما - وام

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من مهرجان ميجرارت السينمائي الذي أقيم بمدينة كالتابيلوتا الإيطالية، لبحث قضايا التكامل الإنساني والاندماج الثقافي.

وتميز المهرجان الذي أشرفت عليه وزارة الثقافة الإيطالية بالتعاون مع بلدية كالتابيلوتا، وجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وعدد من الجمعيات العربية والإيطالية، بإحداث فرع خاص بالأفلام العربية للتعريف بالأعمال والثقافة العربية، فيما تلقى المهرجان أكثر من أربعة آلاف فيلم من جميع أنحاء العالم تم اختيار 60 فيلماً منها، وذلك بهدف إعطاء الفرصة للمواهب الجديدة لإظهار إبداعاتهم.

وقالت الفنانة صباح بنزيادي مديرة المهرجان: إن إحياء أيام المهرجان كان بفضل المخرجين والمؤلفين وصناع الفيديو ومنظمي الورشات فضلاً عن كتاب وشعراء وفنانين.