نادين لبكي وإليسا ومحمد صلاح «نجوم عرب على الساحة العالمية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت (فوربس الشرق الأوسط) في أحدث إصداراتها القائمة السنوية الجديدة لأشهر وأنجح (النجوم العرب على الساحة العالمية)، الذين حققوا شهرة واسعة وجماهير غفيرة، وتجاوز فنهم حدود الوطن العربي ليصل إلى العالمية. وتضم القائمة 5 فئات: المطربين والممثلين، والمخرجين ومصممي الأزياء ولاعبي كرة القدم.

اعتمدت فوربس الشرق الأوسط في إعداد القائمة على دراسة‭ ‬نشاط‭ ‬وإنجازات‭ ‬المشاهير‭ ‬العرب‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬أعوام،‭ ‬من خلال‭ ‬منهجية‭ ‬خاصة‭ ‬لكل‭ ‬فئة،‭ ‬لتحديد موقعهم ضمن التصنيف العالمي. وضمت القائمة مشاهير من بلاد الشام وشمال أفريقيا، وتصدرت لبنان القائمة بـ15 نجماً تلتها مصر بـ5 نجوم ثم المغرب بـ2 من النجوم. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقالت خلود العميان، رئيسة تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط: تجاوز إبداع العرب حدود الدول ليصل إلى كافة أنحاء العالم من خلال تحقيق نجاحات بارزة في العديد من المجالات، فتمكن عدد من المشاهير العرب على مدار الأعوام الماضية من تحقيق منجزات لافتة، وحصدوا العديد من الجوائز، خارج‭ ‬حدود‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬وأمام‭ ‬جمهور‭ ‬عريض، فأغاني المطربين العرب وصلت إلى قائمة (BILLBOARD)، وحاز المخرجون العرب جوائز في المهرجانات العالمية المرموقة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فئات

وضمت فئة المغنين كلاً من: كريم‭ ‬خربوش من المغرب، وتامر حسني من مصر، وإليسا من لبنان، ونجم البوب المغربي الدوزي، واللبناني راغب علامة.

أما فئة المخرجين، فضمت نادين لبكي وزياد دويري من لبنان، وأبو بكر شوقي من مصر، والأردني ناجي أبو نوار، وباسل خليل من فلسطين.

وفي فئة مصممي الأزياء، ضمت المجلة اللبنانيين إيلي صعب، وريم عكره، وزهير مراد، ربيع كيروز، وجورج حبيقة.

وضمت فئة الممثلين: الجزائرية صوفيا بوتلة، والمصري عمرو واكد، وغسان مسعود من سوريا.

أما فئة لاعبي كرة القدم، فضمت اللاعب المصري محمد صلاح.

أصول عربية

ضمت قائمة فوربس أيضاً المشاهير من الأصول العربية، ومن أهمهم المغنية الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، والأمريكي الفلسطيني الأصل دي جي خالد، وعارضة الأزياء الفلسطينية الأصل جيجي حديد.