زواج سمية الخشاب وأحمد سعد إلى «الدراما» في رمضان 2019

المصدر: القاهرة - جنا حماد

تعاقدت الفنانة سمية الخشاب على بطولة مسلسل لرمضان المقبل، ومن المقرر أن يشاركها البطولة زوجها المطرب أحمد سعد، ويبحث النجمان عن سيناريو رومانسي جيد يجمعهما من إنتاج ممدوح شاهين، وتتناول القصة جزءاً من قصة زواجهما.

وكانت قصة ارتباط النجمين بدأت بعد تصريحات الفنانة ريم البارودي خطيبة أحمد سعد السابقة، عن وقوع زواج سري وقع بين الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب، والتي تزامنت مع تداول صور للثنائي بجانب مشاركتهما معاً في ديو غنائي حمل اسم «كله بالحلال»، والذي قدم ضمن مسلسل «الحلال»، الذي لعبت بطولته سمية الخشاب وعرض في شهر رمضان قبل الماضي.

ورغم تكتم الثنائي على خبر الزواج، إلا أنهما فاجآ الجمهور بعد سلسلة طويلة من الشائعات بإقامة الزفاف في أكتوبر الماضي، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين.