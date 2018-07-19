مفردات الثقافة والأزياء الإماراتية تنشر السلام في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت مصممة الأزياء العالمية، الإماراتية منى المنصوري، بروتوكول تعاون مع كليتي الإدارة والأعمال والتأهيل في أستانا، بحضور الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الإمارات لدى كازاخستان، وحاكم أستانا، وعدد من المسؤولين، وسيدات الأعمال والمجتمع الكازاخستاني.

وأشارت المنصوري، في تصريحات صحفية، إلى أن البروتوكول يستهدف تدريب وتأهيل الطلبة على فن وصناعة الموضة العالمية، من خلال نقل خبراتها وتجربتها التي تخطت 30 عاما في هذا المجال، موضحة أن البروتوكول يتضمن إنشاء ورش تدريب وتأهيل في أستانا والإمارات، وأضافت إن بنود البروتوكول تتضمن تعليم وتدريب طالب سنوياً، على نفقتها الخاصة باسم الإمارات، امتناناً وعرفاناً بفضل الإمارات وحضارتها الممتدة عبر التاريخ، ولنشر مكونات ثقافة التراث والهوية الإماراتية عبر أنحاء العالم..والتي توفر الخير والسلام والمحبة في أوجهها وتجسيداتها المتنوعة، عبر الابداع والمشروعات المختلفة.

من ناحية أخرى، قدمت المنصوري عرض أزياء ضخم أبهر الحضور، مكوناً من 30 قطعة، تنوعت بين فساتين سهرة وزفاف والعباءة الإماراتية، التي تحمل تراث وثقافة الإمارات، وأشارت، على هامش العرض، إلى أنها تسعى في كل عروضها حول العالم لإظهار التراث الإماراتي. هنأ حاكم أستانا، وعقب انتهاء فعاليات عرض الأزياء في الفعالية، منى المنصوري، مصممة الأزياء العالمية على العرض المتميز، وطالبها بتكرار عروضها على فترات في كازاخستان. كما عبرت المنصوري، بدورها، عن سعادتها بالاستقبال والحفاوة اللذين حظيت بهما في كازاخستان.