برنامج «حماية العربية» الصيفي يرتقي بإمكانات الطلبة اللغوية والفكرية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية حماية اللغة العربية برنامجها الصيفي الموجه للطلاب والطالبات المشاركين في أنشطة الجماعات المدرسية «أصدقاء اللغة العربية».

ويأتي موسم النشاط الصيفي متمماً للخطة السنوية للجمعية التي تركز على تعزيز اللغة العربية وتنمية مهاراتها لدى الطلاب والطالبات دعما لجهود وزارة التربية والتعليم، وفقا لتوجيهات المجلس الاستشاري للغة العربية.

وأوضح بلال ربيع البدور رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذا النشاط سيكون مفتوحا للطلاب والطالبات على حد سواء، مستهدفا جميع المراحل الدراسية، ويمتد لمدة شهر كامل، تقدم فيه برامج ودورات وورش عمل في مختلف فروع اللغة العربية وفنونها مع التركيز على الجانب المهاري والتواصلي تطبيقا وممارسة وليس تنظيرا وتعليما مجردا.

من جهته، حدد د. محمد بن جرش نائب رئيس مجلس الإدارة، محاور النشاط الصيفي في المجالات التالية: الاعتزاز باللغة العربية، وتنمية مهارات البحث العلمي، وإلقاء الشعر، ومهارات الخطابة، وتنمية القراءة الواعية، وتطوير ملكات الكتابة الإبداعية بالإضافة إلى تعليم الخط العربي.

كما أن فلسفة النشاط، كما قال بن جرش، تقوم على الخروج من الجانب النظري إلى آفاق الممارسة الميدانية .