دبي تستضيف أضخم تجمّع عالمي في «تنظيم حفلات الزفاف» 2019

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي النسخة السادسة من «مؤتمر وجهات منظمي الأعراس»، المقررّ أن تقام فعالياته في فندق «أتلانتس»، من 27 إلى 29 مارس 2019، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 500 خبير من 70 بلداً في هذا الحدث، الذي تستمر فعالياته لثلاثة أيام، وكانت قد شاركت دبي في منافسات عالمية المستوى، نجحت خلالها في الفوز باستضافة النسخة السادسة من المؤتمر، والذي يصنف كأضخم تجمّع عالمي في قطاع تنظيم حفلات الزفاف الذي يُقدّر حجم أعماله بحوالي 300 مليار دولار، وتنظمه شركة «كيو إن إيه» QnA، ومقرّها دبي.

مكانة دبي

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تعتبر دبي وجهة مفضّلة لإقامة حفلات الزفاف، وذلك لما تزخر به من مقوّمات سياحية رائعة، وخدمات مميزة. ولا شك أن استضافتها لمؤتمر وجهات منظّمي الأعراس، سيسهم في تسليط الضوء على هذا القطاع الواعد، ليزيد الاهتمام به من قبل المستثمرين والشركات. كما أنه سيعزّز من مكانة دبي، باعتبارها الرائدة في تطوير هذا القطاع، ويوفّر فرصة كبيرة لشركائنا للمشاركة فيه، والاطلاع على التحدّيات التي يواجهها، وآفاق تطويره مستقبلاً».

وأضاف كاظم: «نتطلّع إلى لعب دورٍ بارز في إنجاح الدورة السادسة من الحدث، بالتعاون مع المنظمين وباقي الشركاء، وذلك لتوفير تجربة مميزة للمشاركين».

عاصمة الزفاف

وقال أكاش جاين، المدير العالمي لشركة «كيو إن إيه» المنظمة لـ «مؤتمر وجهات منظمي الأعراس»: «كان من البديهي أن يجري اختيار دبي، هذه المدينة التي تُعتبر عاصمة وجهات الزفاف في منطقة الشرق الأوسط، لتستضيف أضخم وأهم تجمّع لمحترفي ومنظمي وجهات الزفاف. .ونحن فخورون بأن نكون شركاء لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وفندق «أتلانتس»- جزيرة النخلة، في تنظيم وإنجاح دورة عام 2019 من هذا الحدث العالمي»، وقال إيان رنتون مدير مجموعة المبيعات في فندق «أتلانتس»: «بصفتنا من رواد وجهات الزفاف في العالم، يسعدنا دوماً تقديم إقامة شهر عسل لا تُنسى لكل ثنائي مقبل على الزواج في العالم. كما أن الوافدين إلى حدث عام 2019، سينعمون بفرصةٍ فريدة لاختبار ما نوفره من خدمات راقية».