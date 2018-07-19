فعاليات استعراضية وحفلات في صيف أبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

يشهد الأسبوع المقبل من موسم صيف أبوظبي 2018، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، استضافة مجموعة من الفعاليات الاستعراضية الباهرة، التي تلتقي من خلالها ثقافات العالم، ويقدم الموسم العديد من الأنشطة الترفيهية وفرص حضور فعاليات كبرى تستضيفها الإمارة، بالتزامن مع موعد عرضها حول العالم.

فعاليات

ومن أبرز الفعاليات التي ستشهدها منصة الموسم خلال الأسبوع المقبل: حفل «يونايت ويذ تومورو لاند»، الذي يقدمه مهرجان الموسيقى الاستعراضية الإلكترونية البلجيكي مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية إلى جمهور أبوظبي في قاعة دو بجزيرة ياس يوم السبت 28 يوليو من الساعة 2 ظهراً وحتى 2 صباحاً، وبتنظيم من شركة إنفي لإدارة الفعاليات، ويجتمع فيه 9 من نخبة «الدي جي» المشهورين حول العالم، والثاني انطلاق منتزه «عالم وارنر براذرز أبوظبي» يوم 25 يوليو الجاري، والدخول إلى عالم هوليوود ومدينة غوثام، والثالث اكتشاف أسرار صناعة السينما عبر فعالية «عروض حية طوال اليوم» في قصر الإمارات، من 26 إلى 28 يوليو، للتعرف إلى أسرار المؤثرات الخاصة بأفلام هوليوود، ومسرح «ظلال اليراعات» وعرض «فأر القمر في فضاء أوديسي».

عروض

أما الرابع فهو عرض «جولة حول العالم»، وذلك يوم 14 أغسطس في بوادي مول، حيث تقام 4 عروض أداء للفنون التقليدية من مختلف دول العالم. ويقدم كل بلد عروضه التي يشتهر بها لمدة 6 أيام.

والأخير مازنجر زد: إنفينيتي الشرق الأوسط، الذي سيعرض على مسرح شاطئ الراحة يوم الجمعة 3 أغسطس 2018. سيكون هذا العرض الحصري الوحيد لمرة واحدة فقط، من مجمل العروض التي تستمر على مدى عشرين يوماً قبل الإطلاق الرسمي للفيلم في المنطقة.