مواهب شابة تحيي أمسية «منتدى» بيت شعر الخرطوم

المصدر: الخرطوم - البيان

نظم بيت الشعر في الخرطوم، أمسية قراءات للمواهب الشابة، وذلك خلال المنتدى الأسبوعي، وشارك في الأمسية كل من: أنس نجم وعبدالرّحمن الفاتح، ومحمّد المؤيّد، وسماح إبراهيم، وياسر خيري، وأيمن شيخ الزّور، فيما قرأ لأوّلِ مرّة كلٌّ من: نضال عبد الله، وعليّ محمّدين، وعبّاس محمّد زين، ومحمّد نصر الدّين رضوان من شعراء الدّارِجة، كما قرأت ريّان عبد الإله، حيث أمتعت الحاضِرين بقصيدةٍ شّجيّة.

حضر الليلة الشعرية الشبابية روّاد بيت الشِّعر ممّن ينشدون متعة الحرف والكلمة.

من جهة أخرى، واصل بيت الشعر تقديم المحاضرات اليومية في دورة علم العَروض التي يحاضر فيها الدُّكتور الوليد تَيمة العبيد، الأستاذ بجامعة الخرطوم كلّيّة الآداب سابِقاً، وبجامعة تبوك بالمملكة العربيّة السُّعوديّة الآن. وينخرط في الدورة شّعراء ونّقّاد البيت.