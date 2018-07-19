معهد دبي للتصميم يغني طاقمه الأكاديمي بخبرات عالمية بارزة

المصدر: دبي - البيان

كشف معهد دبي للتصميم والابتكار عن تعيينات جديدة في أعضاء الطاقم الأكاديمي، وذلك استعداداً لاستقبال الطلبة في سبتمبر هذا العام، ويهدف المعهد إلى الارتقاء بمستوى التعليم المتخصص في مجال التصميم على مستوى المنطقة والعالم. وشملت التعيينات كلاً من ميركو دانيلوزو، وكارلوس مونتانا، وسايغل باتيل ورافي تشاكيريان.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الطاقات العالمية بخبراتها المختلفة، إضافة نوعية لمفاهيم التصميم العالمي، نظراً لخبراتهم الواسعة التي حصلوا عليها من خلال العمل مع نخبة مراكز التصميم في كندا وإيطاليا وأستراليا وسنغافورة وبيروت وغيرها الكثير من المدن المهتمة بالتصميم حول العالم. وتنضم هذه النخبة إلى الطاقم الأكاديمي للمعهد والذي تترأسه ساس براون، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، وهاني عصفور، العميد المشارك، والذي سيرحب بالدفعة الأولى من الطلاب في سبتمبر 2018.

وقالت ساس براون، عميدة معهد دبي للتصميم والابتكار: انطلاقاً من التزامنا بتأسيس وتطوير قاعدة واسعة من صنّاع التغيير في المستقبل، فإننا نحتاج إلى نخبة المدرسين من أصحاب الفكر الإبداعي على الصعيد العالمي. لذلك نجد في أعضاء طاقمنا الأكاديمي الذين قمنا بتعيينهم قبيل افتتاح العام الدراسي الخيار المثالي لهذه المهمة نظراً لامتلاكهم خبراتٍ استثنائية ورؤية منهجية تنسجم مع سياستنا.