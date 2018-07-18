علي الريس: «الإنتاج البرامجي لمجلس التعاون» تحضر لفيلم عن «القدس»

المصدر: دبي - البيان

ثمن علي الريس مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوة الأمانة العامة لقطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون للمشاركة في فعاليات يوم الإعلام العربي، وأشار الريس إلى أن المؤسسة بصدد التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن مدينة القدس والتحديات الكبرى التي واجهتها تلك المدينة المقدسة عاصمة فلسطين.

وقال الريس في تصريحات خاصة «نظراً لتسمية القمة العربية العادية التاسعة والعشرين بقمة القدس» تم اعتماد شعار «القدس في عيون الإعلام» من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب في دورتهم الأخيرة. ونظرا للدعوة الكريمة من قبل قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية. فان المؤسسة بصدد تصوير عمل وثائقي عن مدينة القدس والتحديات الجسام التي واجهتها مدينة القدس والشعب الفلسطيني.

وأشار الريس إلى أن احتفالية -يوم الإعلام العربي- التي ستحمل في دورتها المقبلة شعار -القدس في عيون الإعلام- ستشمل عددا من التظاهرات والجوائز من بينها افضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالا تدعم القدس وافضل مقال صحافي حول عروبة مدينة القدس الشريف وافضل برنامج إذاعي حول مدينة القدس وافضل برنامج تلفزيوني عن القدس وافضل موقع إلكتروني يخصص مساحة خاصة لدعم مدينة القدس وافضل فيلم وافضل صورة فوتوغرافية عن مدينة القدس والانتهاكات التي تتعرض لها.

وفي الختام ثمن مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدعم الذي تحظى به المؤسسة من لدن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والدول الخليجية الأعضاء في المؤسسة ومن بينها دولة الكويت ممثلة بوزارة الإعلام بوصفها دولة المقر.