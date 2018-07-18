5 فائزات في مسابقة دبي للتصميم

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، أمس، عن أسماء الفائزين في «مسابقة دبي للتصميم»، التي أطلقتها بالتزامن مع إطلاق مجموعة الربيع/‏‏‏الصيف 2018، وذلك لإبراز مواهب خمسة مصمّمين ناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

لجنة التحكيم

وتم اختيار الفائزين الخمسة من قبل لجنة التحكيم التي ضمت أسماءً كبيرة في عالم الأزياء والموضة والتجزئة، وهم: جازية الظنحاني، الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للتصميم والأزياء، وميثاء السويدي، مدير تنفيذي للتسويق والاتصال في حي دبي للتصميم، ومريم الحسني، مؤسسة علامة 55FIFTY7، وليسث أزاب، المدير الدولي لمجموعة Azdef.

الفائزات

وتم اختيار الفائزات وفق معايير محددة تعتمد على نوع القماش المستخدم، ولونه، ومدى الإبداع في التصميم، وجاءت قائمة الفائزات كالتالي: الشيخة أمل آل مكتوم، التي بدأت منذ عام تصميم الأزياء لعلامتها التجارية «Azzalia»، ومنذ ذلك الحين، شاركت الشيخة أمل في معارض مختلفة في الشرق الأوسط - وأحدثها في أسبوع الموضة في لندن، والثانية المصممة الكويتية بزّة الزومان، التي تميّزت بإبداعها في تصميم فساتين سهرة خيالية وكلاسيكية، والثالثة المصممة السودانية لينا المنصوري، التي تضم تصاميمها الملابس السودانية التقليدية والأزياء العصرية، والرابعة ميسون نابودا وهي المدير الإبداعي للعلامة التجارية ميسون نابودا كوتور، التي تعرض تصاميم فريدة من نوعها للمرأة المعاصرة، والخامسة المصممة المصرية مروة سيد، التي أطلقت علامتها التجارية في دبي عام 2014، التي تهدف إلى إدخال الفن القابل للارتداء، وهو مفهوم جديد من نوعه في المنطقة.

عروض

يحظى الفائزون في المسابقة بعرض تشكيلاتهم في السوق الموسمي لعام 2019 - أحد أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الذي يضم العديد من المصممين الموهوبين الصاعدين، ويسلط الضوء على أفضل المنتجات الفنية المقدمة من المتاجر المستقلة في المدينة- الأمر الذي يسمح لجميع الزوار الاطلاع على هذه التشكيلات المميزة.

دعم

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تدعم دبي المواهب الشابة، فيما جاء تنظيم هذه المسابقة لتوفير منصة ملائمة للمصممين الناشئين من الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي؛ لتقديم أفضل ما لديهم من تصاميم وإبرازها في منطقة الشرق الأوسط، كما أننا فخورون بتحفيز وتشجيع هذه المواهب لتصبح ذات مكانة مهمة إقليمياً وعالمياً. وأضاف، «بإمكان الجميع رؤية التصاميم المبدعة للفائزين التي ستعرض في دبي، والاطلاع على إبداعات هؤلاء المصممين الموهوبين».