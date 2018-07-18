أحمد فهمي يحضّر لعمل كوميدي يعرض في رمضان 2019

المصدر: Ⅶالقاهرة - جنا حماد

يستعد الفنان أحمد فهمي لخوض موسم رمضان 2019 بمسلسل كوميدي، حيث بدأ بالفعل هو والمخرج أحمد الجندي في التحضيرات الأولى للمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وهما اللذان سبق وتعاونا مع فهمي في فيلم «الحرب العالمية الثالثة».

ويقول مخرج العمل أحمد الجندي إنه تم الاستقرار على الفكرة الرئيسية، ووضع الخطوط العريضة للعمل، بعد عقد عدة جلسات عمل بينه وبين مؤلفي المسلسل، مشيراً إلى أنه سيبدأ اختيار الأبطال الذين يشاركون في العمل عقب انتهاء مؤلفي العمل من كتابة الحلقات الأولى، لافتًا أنهم لم يستقروا حتى الآن على الاسم النهائي أو المؤقت للمسلسل، ولم يتم تحديد اسم مبدئي للعمل. يشار أن أحمد فهمي أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم جديد بعنوان «الكويسين».