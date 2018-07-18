يتضاعف وزنها جراء تناول حبوب إنقاص الوزن

المصدر: Ⅶ إعداد - فاتن صبح

قررت سيدة صينية مؤخراً، الخضوع لعملية تصغير للمعدة بعد سبع سنوات من تناول حبوب إنقاص الوزن التي أتت بنتيجة عكسية تمثلت باكتسابها 100 باوند إضافي عما كانت عليه قبل البدء بتناولها.

وقررت الشابة البالغة من العمر 25 عاماًُ والتي نشرت الخبر تحت اسم مزيف هو كسياولي، وكانت تزن 100 رطل في حينها. وتذكر أنها رأت بعض النتائج المشجعة بدايةً، لكنها حين توقفت، استعادت الكيلوغرامات الزائدة التي خسرتها، وأوصلتها إلى 200 رطل وإنفاق ما يزيد على 200 ألف يوان أو 30 ألف دولار في رحلة تجربة مختلف حبوب إنقاص الوزن على مدى سبعة أعوام.