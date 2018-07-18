الأطعمة الدسمة السبب «الوحيد» لزيادة الوزن

المصدر: Ⅶ لندن - د ب أ

يشير بحث إلى أن تناول الكثير من الأطعمة الدسمة هو السبب الوحيد لزيادة الوزن، وليس الكربوهيدرات، وذكرت صحيفة «ميل أونلاين» البريطانية، أن العلماء أعربوا عن حيرتهم لسنوات فيما إذا كانت الدهون أم البروتينات أم الكربوهيدرات هي المسؤولة عن زيادة محيط الخصر.

ولكن التجارب التي «لا لبس فيها» على الفئران تشير إلى أن الدهون هي سبب المشكلة، لترفع بهذا المسؤولية عن المتهمين المفترضين الشائعين لفترة طويلة مثل الكربوهيدرات والبروتينات.وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية «سيل ميتابوليزم» أن مزج السكر مع الدهون لم يكن له أثر سوى تكوين دهون فقط.