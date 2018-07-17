درع ذهبية لجمعية الفجيرة الثقافية في «ميجرارت» السينمائي بإيطاليا

المصدر: Ⅶروما - وام

كرّم مهرجان ميجرارت السينمائي بإيطاليا جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بـ «الدرع الذهبي» تقديراً لدورها الفاعل في المشاركة بفعاليات الدورة الأولى من المهرجان، الذي أقيم خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري، وتسلم درع التكريم الشاعر خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، بحضور باولو سيغراتو، عمدة المدينة، والفنانة صباح بنزيادي رئيسة المهرجان، ونخبة من نجوم السينما وممثلي وسائل الإعلام وجمهور كبير.

اهتمام

وحظيت مشاركة الجمعية في المهرجان، الذي نظمته جمعية الصباح الثقافية بالتعاون مع دائرة العلاقات الثقافية العامة وهيئة السينما والمسرح الإيطاليتين، باهتمام واسع من جانب الفعاليات الثقافية ووسائل الإعلام الإيطالية، وشارك الظنحاني بوصفه عضواً في لجنة تحكيم المهرجان إلى جانب المخرجين الإيطالي رايموند كروشاني والفرنسي جان كلود ميرابالا، والإعلامية في إذاعة مونت كارلو الدولية غابي لطيف.

وألقى الظنحاني في بداية أعمال المهرجان كلمة أشاد خلالها بالعلاقات الثقافية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكداً انفتاح الإمارات على الثقافات المختلفة وسعيها المتواصل إلى ترسيخ قيم الحوار والتسامح والسلام بين الأمم والشعوب، لإيمان قيادتها الراسخ بأن التنوع الثقافي هو مفتاح البقاء وركيزة للتنمية والتضامن والمسؤولية الجماعية لبناء أفق مشترك للإنسانية جمعاء.

كما قدّم الظنحاني قراءات شعرية مترجمة للغة الإيطالية، تجلت فيها الروح الوطنية والعاطفة الإنسانية.

«الرزيف» في جرش

تشارك هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في فعاليات الدورة الـ 33 من مهرجان "جرش"، في المملكة الأردنية ( من 19 إلى 28 يوليو الجاري). وتقدم فرقة "العوايد" الحربية، حفلاً متنوعاً يضم رقصات وفنون تراثية إماراتية متنوعة، منها: «الرزيف». وأوضح محمد أبو سماقة، المدير التنفيذي للمهرجان، أن هذه المشاركة تأتي عقب اتفاقية أبرمها الجانبان، شملت بنودها تدعيم الشراكة في المجالات الثقافية والتدريبية والبحثية والعلمية والتطويرية.

ومن جهته، أكّد حمدان كرم الكعبي، مدير عام الهيئة، أن الفعالية تعكس العلاقات الثقافية المميزة بين الإمارات والأردن.